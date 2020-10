Allenare con i pesi un braccio ha benefici per l'altro, anche se non fa nulla

Secondo una nuova ricerca, pubblicata sullo Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports, allenare un solo braccio con i pesi potrebbe giovare lo stesso a entrambi gli arti, quindi anche all'altro braccio che non si sta allenando. Questa scoperta potrebbe essere utile soprattutto in caso di infortunio a uno dei due arti.

Quello che hanno scoperto gli scienziati (provenienti da Cile, Francia e Australia) è che un braccio immobilizzato manterrà una parte maggiore della sua massa muscolare e acquisirà persino forza, se il suo opposto subisce un regime di allenamento di resistenza di un mese, specialmente quando gli esercizi sono di natura "eccentrica".

Sollevare un manubrio e portarlo alla spalla con una piega del gomito è causato da quella che viene definita "contrazione concentrica del bicipite", in questo caso le fibre si contraggono e l'intero muscolo si accorcia. L'estensione del braccio, invece, è gestita da una "contrazione eccentrica", in questo caso le fibre del bicipite esercitano ancora uno sforzo per sostenere il peso, ma collettivamente l'intero muscolo si allunga.

La contrazione eccentrica sembra essere utilizzata per lo sviluppo della forza, ma funziona anche in caso di braccio immobilizzato? I ricercatori hanno invitato 18 uomini e 12 donne di età compresa tra 18 e 34 anni a trascorrere un mese con un braccio fasciato per otto ore al giorno. Il gruppo è stato diviso in tre: dieci individui che hanno eseguito un mix di esercizi concentrici ed eccentrici tre volte alla settimana, dieci che si impegnavano in esercizi solo eccentrici e gli altri dieci, invece, non si sono allenati.

I partecipanti che hanno fatto solo esercizi eccentrici hanno avuto il maggiore aumento di forza in entrambe le braccia, secondo quanto afferma il ricercatore medico e uno degli autori dello studio Ken Kazunori Nosaka della Edith Cowan University in Australia. "Questo gruppo ha avuto anche solo il 2% di perdita muscolare nel braccio immobilizzato, rispetto a coloro che non hanno fatto esercizio fisico che hanno avuto una perdita di muscoli del 28%."

Non è del tutto chiaro come questi esercizi aiutassero un arto fermo a prevenire l'atrofia nei suoi muscoli. Una possibilità è che, gestendo un insieme complesso di contrazioni dei muscoli di un arto, il cervello invii segnali anche all'altro lato del corpo per far sì che i muscoli rimangano attivi. Insomma, una scoperta grandiosa, che ci mostra quanto incredibile possa essere il nostro corpo e, ovviamente, anche il nostro cervello.