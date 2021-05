Dopo quanto tempo senza allenarsi si inizia a perdere la forma fisica?

È praticamente arrivata l'estate e molti stanno cercando di recuperare il tempo perso iniziando di nuovo ad allenarsi e a seguire un'alimentazione adeguata. Dopo tutto questo duro lavoro di allenamento penserete che potrete riposarvi, giusto? Non esattamente, perché il corpo si abitua facilmente a "perdere il ritmo", vediamo come.

Quando interrompiamo l'allenamento, la velocità con cui perdiamo la nostra forma fisica dipende da molti fattori. Prendiamo l'esempio di un maratoneta: se nella massima forma atletica può correre una maratona in due ore e 30 minuti, dopo anche aver trascorso gli ultimi 15 anni a sviluppare questo livello di forma fisica, e smette completamente di allenarsi, il corridore inizierà a perdere la forma fisica entro poche settimane.

L'idoneità cardiorespiratoria, indicata dal VO2max (massimo consumo di ossigeno che una persona può utilizzare durante l'esercizio), diminuirà di circa il 10% nelle prime quattro settimane dopo che una persona interrompe l'allenamento. Fortunatamente, nel caso degli atleti altamente allenati (come il nostro maratoneta dell'esempio), si avrà un forte calo del VO2max nelle prime quattro settimane, ma alla fine si uniforma e mantiene un livello superiore di quello della persona media.

Per la persona media brutte notizie: il VO2max scende bruscamente e torna ai livelli pre-allenamento in meno di otto settimane. Il motivo è semplice ed è dovuto alle riduzioni dei volumi di sangue e plasma, che diminuiscono fino al 12% nelle prime quattro settimane dopo che una persona interrompe l'allenamento.

Per quanto riguarda la forza, invece, nella persona media gli studi affermano che 12 settimane senza allenamento causano una significativa diminuzione della quantità di peso che possiamo sollevare, fortunatamente però un po' della forza acquisita rimane lo stesso. Il motivo per cui perdiamo forza muscolare è in gran parte dovuto al fatto che non stiamo più sottoponendo i nostri muscoli a uno stress constante.

Le fibre muscolari iniziano a diventare "pigre" e si riducono. Il numero di fibre muscolari utilizzate durante l'esercizio diminuisce di circa il 13% dopo appena due settimane di inattività (ma non intacca la forza). Questi tassi sono simili sia per uomo, per donna e anche per gli atleti più anziani. Una cosa comunque è certa: allenatevi.

L'articolo in questione è stato pubblicato su The Conversation e per la realizzazione hanno collaborato diversi nutrizionisti, fisiologi ed esperti.