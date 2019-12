Allenarsi a stomaco vuoto ha davvero dei benefici?

Per smaltire la grande quantità di cibo ingurgitato durante queste feste l'esercizio fisico è importante, se non fondamentale. Sul web esistono tanti metodi per bruciare le calorie accumulate velocemente e alcuni diventano molto popolari sotto le feste. Uno di questi riguarda l'allenarsi a stomaco vuoto: funziona? Ecco che dice la scienza.

L'idea base dietro l'affermazione del digiuno prima di fare esercizio fisico è la seguente: durante la notte, il metabolismo continua a lavorare. Al risveglio, infatti, si ha meno glucosio nei muscoli da utilizzare come carburante, così il corpo, in mancanza della sua fonte di sostentamento principale, utilizza altro, il grasso.

Gli studi sembrano supportare questa idea: un'analisi del 2015 sul British Journal of Nutrition ha esaminato 27 studi, concludendo che l'esercizio a digiuno fa bruciare più grasso rispetto all'esercizio a stomaco pieno. Altri studi hanno scoperto che l'esercizio a digiuno aiuta il corpo a riattivare le sue capacità di bruciare i grassi a livello molecolare e genetico.

Tuttavia, il corpo si abitua. Alla fine si adatterà ai nostri modi e cambierà la velocità con cui brucia grassi, glucosio o carboidrati. Secondo alcuni esperti, infatti, allenandosi a stomaco vuoto c'è il rischio che il corpo inizi a bruciare proteine invece del glucosio, rendendo più difficile il recupero dell'esercizio. La maggior parte di questi studi che esaminano l'allenamento a digiuno, però, studiano solo gli effetti a breve termine.

Una ricerca del 2014 di Brad Schoenfeld e Alan Aragon ha fatto seguire a due gruppi di donne una dieta ipocalorica identica, facendole fare un'ora di cardio tre volte alla settimana per quattro settimane, prima o dopo aver fatto colazione. Alla fine, entrambi i gruppi hanno perso peso, in gran parte grasso, senza alcuna differenza. Nel complesso, ci sono poche prove a supporto dell'idea che l'esercizio a stomaco vuoto aiuti a bruciare più grasso rispetto all'esercizio fisico dopo la colazione. La chiave, come con qualsiasi regime di allenamento (e come dice anche Caparezza), è fare tutto ciò che fa stare bene.