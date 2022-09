Hai 'allenato' le intelligenze artificiali? Ecco come scoprirlo

Mentre il tema si fa sempre più controverso, con Getty che ha bannato chi usa l'IA per generare immagini da distribuire commercialmente, una cosa è certa: il potenziale di questi strumenti è davvero interessante.

Tuttavia, controversie sull'autorialità a parte, esiste un altro tema sommerso che meriterebbe più attenzione: per le applicazioni in deep learning (citiamo, per esempio, proprio i generatori di immagini come MidJourney) si utilizzano i cosiddetti "training set", che servono per allenare il supercomputer centrale al fine di fargli incamerare informazioni utili al suo funzionamento nei meccanismi di riproduzione o ricostruzione di immagini.

Ne abbiamo parlato nel nostro ultimo speciale sulla storia del DLSS, in cui ci siamo soffermati sul caso specifico, ma in generale il funzionamento è grossolanamente lo stesso: grossi database di immagini dati in pasto a un supercomputer per carpirne i dettagli e utilizzarli per future applicazioni, sebbene nel caso di NVIDIA vengano utilizzati fotogrammi provenienti direttamente dai giochi.

Tutto questo preambolo per arrivare a questo curioso strumento: Have I Been Trained? consente di scoprire se le nostre immagini pubbliche sono state utilizzate per alimentare i supercomputer di qualche IA di generazione immagini. In particolare, parliamo di tutti gli strumenti creati da Spawning, che si basano sul set LAION-5B, il quale a sua volta è composto non da un vero e proprio archivio ma da informazioni provenienti dal web.

Non si tratta di un vero e proprio strumento di indagine; piuttosto, di un portale che ci consente di giocare con le nostre immagini per scoprire quelle che più gli si avvicinano in cui è anche possibile effettuare ricerche nel training set LAION-5B tramite parole chiave.