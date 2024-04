La tua allergia peggiora ogni anno? Non sei il solo e ora saprai il perché

Per circa 1 adulto americano su 4, le fioriture primaverili segnano l’inizio di un periodo decisamente complicato da affrontare. Purtroppo, le allergie stanno aumentando, ma a cosa è dovuto questo preoccupante fenomeno?

Dopo aver visto l’allergia alle vibrazioni, studi recenti hanno rivelato che a seguito del surriscaldamento climatico, diverse piante e alberi stanno espandendo i propri areali. L’aumento delle temperature consente inoltre alle piante di fiorire prima e più a lungo, prolungando le stagioni dei pollini.

Diversi dati dimostrano come negli ultimi anni, a causa del riscaldamento climatico, la stagione dei pollini è iniziata circa 20 giorni prima ed è durata 8 giorni in più. Ogni anno viene prodotto anche circa il 20% in più di polline. Inoltre, i cambiamenti dei venti in alcune parti del mondo stanno consentendo di trasportare il polline stesso per distanze sempre maggiori.

"Almeno in alcune aree del mondo, il polline viene distribuito in modo più ampio. E le persone sono potenzialmente esposte a diversi tipi di pollini come non lo erano prima", ha affermato la dottoressa Mary Margaret Johnson, una delle principali ricercatrici presso l’Harvard T.H. Chan School of Public Health che studia gli effetti sulla salute dei cambiamenti climatici.

Esistono diversi studi che dimostrano come l’aumento dell’anidride carbonica nell’atmosfera, stia rendendo il polline più "dannoso". Un team di ricercatori in Corea del Sud ha provato a testare tale ipotesi, con dei risultati spaventosi.

"Quello che hanno scoperto è che vengono prodotti letteralmente miliardi di granuli di polline in più", ha affermato Lewis Ziska, professore associato di scienze della salute ambientale presso la Mailman School of Public Health della Columbia University.

A questo punto, gli esperti concordano sul fatto che una maggiore esposizione ai pollini equivalga a maggiori possibilità di essere sensibilizzati, che porta inevitabilmente a sviluppare maggiori allergie.

Secondo il sito di ricerche di mercato market.us, le vendite globali di antistaminici, ovvero i farmaci che riducono i sintomi delle allergie, sono destinate a più che raddoppiare nel prossimo decennio.

Negli ultimi tre decenni, il dottor Joseph Inglefield III afferma di aver visto le allergie primaverili iniziare prima ogni anno. "Abbiamo ottenuto conteggi di polline elevati a febbraio, il che è insolito", ha detto.

Infine, il dottor Leonard Bielory, allergologo presso la Hackensack Meridian School of Medicine nel New Jersey, ha esaminato la sensibilizzazione della popolazione statunitense a vari allergeni nel corso del tempo, scoprendo che il numero di allergeni a cui le persone sono sensibili è addirittura raddoppiato negli ultimi 25 anni.

È vero, nella maggior parte dei casi non si parla di una gravità simile a quella indotta dall’allergia all’acqua, tuttavia, risulta importante essere a conoscenza di questi cambiamenti ambientali in modo da prevenire e contenere la fastidiosa sintomatologia annuale.

