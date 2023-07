Allergia alle vibrazioni? Ecco le 5 allergie più strambe di sempre!

Conoscerai sicuramente qualcuno che è allergico al polline, al pelo dei gatti, alla polvere o a una tipologia specifica di cibo; tuttavia, esistono tantissime allergie insolite che potrebbero sorprenderti. Ecco a te 5 delle allergie più strane e inusuali che esistono:

Allergia al denaro. Alcune persone possono sviluppare un’intolleranza al nichel presente nelle monete. Questa condizione è nota ironicamente come “allergia al denaro” e può causare reazioni cutanee quando oggetti metallici (come gioielli e maniglie delle porte) e monete vengono maneggiati. Ai soggetti affetti è consigliato avere meno contatto possibile con tali gingilli.

Allergia all'acqua. Esiste una condizione chiamata “urticaria aquagenica” e non è altro che un’eruzione cutanea che si manifesta quando la pelle entra contatto con l’acqua. Non esiste una cura per questa patologia, essendo l’acqua essenziale per la vita; perciò, i soggetti sono costretti ad alleviare i sintomi con creme mediche.

Allergia alle vibrazioni. Questo, invece, è il caso dell’urticaria vibratile: le persone reagiscono ai movimenti vibranti con eruzioni cutanee, mal di testa e arrossamenti.

Allergia all’esercizio fisico. L’anafilassi da sforzo è una condizione scatenata dall’esercizio fisico intenso e può essere pericoloso. Chi ne soffre deve esser particolarmente cauto nell’aumentare l’intensità dello sforzo fisico che sta esplicitando e deve avere sempre con sé forniture mediche in caso di emergenza.

Allergia al contatto umano. Non si sa quali siano le cause del dermografismo, ovvero un’allergia che provoca una reazione cutanea istantanea a contatto con la pelle. Il leggero tocco di un dito può lasciare segni sulla pelle del malcapitato. Al momento, esistono poche opzioni di trattamento.

