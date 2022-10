Allergico al glutine? La tua salvezza si trova sottoterra

Nonostante i passi da Galactus della scienza, siamo riusciti a identificare solamente una piccola frazione delle trilioni di specie diverse di batteri. Sebbene le tecnlogie siano fondamentali in questo settore, spesso e volentieri bisogna “solo” cercare nel posto giusto.

Gli scienziati di Svezia, Algeria e Stati Uniti hanno unito le forze per scoprire nuovi tipi di batteri utili per l’industria biotecnologica, riuscendo nell’impresa. Ma perché è servito tutto questo tempo? Beh, non è proprio escursione montuosa quella che hanno compiuto gli esperti: i microbi si nascondevano a centinaia di metri sottoterra, in una grotta mai esplorata prima d’ora.

In realtà, non dovremmo meravigliarci che sottoterra ci siano tantissime specie di batteri. Secondo alcune stime, tre organismi su quattro vivono nei meandri del sottosuolo della Gea e scoprirli potrebbe essere fondamentale per dare inizio ad una nuova rivoluzione medica.

“Abbiamo trovato ceppi che possono produrre sostanze antimicrobiche o che possono scomporre il glutine, una sostanza che può causare reazioni infiammatorie nell'intestino di molte persone”, ha affermato in un articolo Natuschka Lee, ricercatrice presso il Dipartimento di Ecologia e Scienze Ambientali dell'Università di Umeå. “Si è scoperto che i batteri sono anche in grado di tollerare le condizioni estreme che si trovano nel nostro sistema digestivo”.

Insomma, questi microrganismi potrebbero migliorare di molto lo stile di vita di persone affette da allergie, come nel caso della celiachia oppure dell’intolleranza al lattosio. Probabilmente, molti di voi che staranno leggendo non si pongono molte domande quando si trovano davanti una bella pizza con mozzarella filante, ma badate bene a valutare questo studio come ininfluente: i problemi digestivi causati da queste due sostanze sono tra i più diffusi.

“Gli ecosistemi del sottosuolo sono ambienti poco esplorati e generalmente sono considerati estremi”, spiega la studiosa. “Sono isolati dalla superficie, limitati dai nutrienti e caratterizzati dalla mancanza di luce”.

Analizzare questo ambiente estremo potrebbe essere utile anche per lo studio di pianeti con ecosistemi differenti dal nostro. “La superficie di Marte è un ambiente molto ossidante e ricco di radiazioni in cui l'acqua liquida non è realmente stabile per un lungo periodo di tempo”, afferma Vlada Stamenković, ricercatore presso il Jet Propulsion Laboratory della NASA.