Hai allergie alimentari? Ecco il dentifricio che ti farà star meglio

Durante l’annuale conferenza dell’American College of Allergy, Asthma, and Immunology(ACAAI), è stato presentato uno studio assolutamente innovativo. Parliamo infatti di un dentifricio in grado di combattere le allergie.

Dopo aver visto la ragazza allergica all’acqua, questa volta si tratta in particolare di allergia alle arachidi. Nello specifico, è una delle allergie alimentari più comuni e colpisce circa l’1-2% della popolazione statunitense.

Come ogni tipo di allergia, è causata da una reazione eccessiva del sistema immunitario alle proteine presenti nelle arachidi. È il nostro stesso organismo che percepisce come "pericolose" queste sostanza, attivando immediatamente le difese di cui dispone.

La sintomatologia è decisamente variegata e spazia dal "semplice" prurito a veri e propri problemi respiratori con seri rischi di morte, in particolare nei soggetti fragili come bambini e anziani.

Solitamente, come diversi tipi d’allergia, viene trattata attraverso l’immunoterapia orale. Alle persone vengono somministrate piccole dosi di arachidi per un periodo prolungato per desensibilizzare il loro sistema immunitario alla proteina problematica, tentando in tal modo di "aggirare" il problema.

Basandosi su una simile profilassi, il team ha deciso di somministrare le piccole dosi attraverso… un dentifricio.

I ricercatori hanno realizzato uno studio randomizzato (con assegnazione ed estrapolazione casuale dei soggetti) con due condizioni: un gruppo trattato con placebo e uno con la vera sostanza. Il campione finale risulta composto da 32 adulti di età compresa tra 18 e 55 anni con un'allergia alle arachidi. Per ben 48 settimane, i partecipanti hanno ricevuto una dose crescente di dentifricio alle arachidi o un placebo.

Per avere dei chiari e leggibili risultati, sono stati utilizzati dei test alimentari e degli esami del sangue per avere delle indicazioni su come il sistema immunitario di una persona risponde al trattamento. I risultati parlano chiaro e sono decisamente incoraggianti.

"Abbiamo notato che il 100% dei pazienti trattati con il dentifricio ha costantemente tollerato la dose più alta pre-specificata nel protocollo", ha affermato il dottor William Berger, membro dell'ACAAI e autore dello studio.

La terapia non solo si è rivelata totalmente sicura, ma anche ben tollerata dai soggetti coinvolti nello studio con solo lievi effetti collaterali.

"Nei partecipanti attivi non si sono verificate reazioni sistemiche moderate o gravi. Le reazioni avverse non sistemiche sono state per lo più locali (prurito orale), lievi e transitorie. L’adesione al trattamento è stata del 97%, senza abbandoni dovuti ai farmaci in studio", ha aggiunto il dott. Berger.

Dopo aver dunque visto le arachidi che ballano, questa nuova terapia sarà probabilmente in grado di aiutare milioni di persone che soffrono di allergie alimentari. Risulta infatti semplice ed economica da applicare, fattori che migliorano l’aderenza terapeutica.