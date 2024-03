Allerta nel Parco Nazionale Yosemite: i visitatori sono stati evacuati, ecco il motivo

Le persone in visita al Yosemite National Park, in California, sono state costrette ad evacuare tempestivamente la zona, questo 29 febbraio. L’annuncio è stato dato il giorno stesso dagli addetti del parco, che hanno preso le dovute precauzioni a causa delle forti bufere di neve in arrivo.

L’allerta è giunta in seguito alle previsioni di eventi atmosferici potenzialmente pericolosi, che potrebbero avere effetto su diverse zone dello stato americano (il quale ha già dovuto affrontare una tempesta senza precedenti, recentemente). In particolare, il parco Yosemite si trova tra le catene montuose della Sierra Nevada, nel bel mezzo della linea di fuoco dove si prospettano ingenti cadute di neve.

Nell’annuncio ufficiale possiamo leggere: “Il National Weather Service prevede diversi metri di neve (Badger Pass potrebbe riceverne oltre 2 metri) con venti molto forti. I visitatori devono lasciare l’area il prima possibile e non dopo le 12 del primo marzo.”

Le previsioni meteorologiche parlano di "fiumi atmosferici", un fenomeno particolarmente insidioso – da non confondere con i meno noti laghi atmosferici – in cui lunghi flussi di umidità evaporano dall’Oceano Pacifico centrale e vengono trasportati nell’America occidentale dai sistemi climatici tropicali. Una volta arrivati, innescano grandi piogge e neve, e si ritiene che questo fenomeno costituisca almeno la metà delle precipitazioni annuali della California.

La California, che in questi anni ha visto periodi di siccità piuttosto severi, potrebbe beneficiare da queste precipitazioni, seppur a discapito dei residenti e del loro weekend nella natura.