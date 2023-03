Il primo allevamento di polpi al mondo sarà aperto nonostante le preoccupazioni

Vi avevamo già parlato delle perplessità degli scienziati riguardo il primo allevamento di polpi al mondo. L'allevamento, che sarà situato nelle Isole Canarie, alleverebbe circa un milione di polpi all'anno per il cibo e, nonostante le varie critiche, sembra sia intenzionato a vedere lo stesso la luce.

Nueva Pescanova - questo il nome dell'azienda - è ora in attesa dell'autorizzazione ufficiale da parte della Direzione Generale della Pesca delle Isole Canarie per avviare l'allevamento. I polpi, animali per natura solitari che vivono per lo più al buio, sarebbero collocati in vasche con altri simili, a volte sotto luce costante, secondo quanto riporta la BBC, e verrebbero uccisi mettendoli in cisterne d'acqua mantenute a -3 gradi Celsius.

Per l'azienda, l'acquacoltura è la soluzione migliore per garantire “un rendimento sostenibile”, oltre a eventualmente ripopolare la specie e mira a produrre 3.000 tonnellate di questi cefalopodi all'anno, circa un milione di animali, e ciò significa che 10-15 polpi dovrebbero vivere tutti insieme all'interno di in ogni metro cubo della vasca.

L'azienda ha assicurato che avranno elevati standard di benessere per "garantire la corretta gestione" delle creature e non soffriranno né proveranno alcun dolore durante la macellazione. Tuttavia, occorre sottolineare che non ci sono regole sul benessere per l'acquacoltura del polpo poiché non è mai stato fatto prima, e molti hanno espresso le loro preoccupazioni.

Per questo motivo gli esperti dell'Organizzazione mondiale per la salute animale hanno affermato che ciò comporterebbe "uno scarso benessere per le creature". Gli scienziati hanno attuato anche una revisione di oltre 300 studi scientifici e hanno trovato "prove molto forti" che spiega che i polpi sono capaci di provare dolore e angoscia (cosa che li ha fatti riconoscere come "esseri senzienti" nel Regno Unito).