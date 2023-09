L'alligatore più grande mai trovato aveva un'altra caratteristica sorprendente

Vicino a Orlando, in Florida, nelle acque del paese viveva un vero e proprio gigante delle paludi che emergeva come se fosse un leviatano degli abissi. Kevin Brotz, capitano della Guardia Costiera degli Stati Uniti e guida di caccia agli alligatori, insieme ai suoi amici, ha vissuto questa esperienza da brivido quando lo hanno catturato.

Dopo una battaglia di quattro ore con la creatura, che in un momento è persino saltata fuori dall'acqua per quasi un metro, sono riusciti a catturarlo (sapete che un uomo ha sconfitto uno di questi rettili a mani nude?).

Non era un alligatore qualsiasi: pesava ben 920 chili e misurava oltre 4 metri di lunghezza, diventando così il secondo alligatore più pesante mai catturato nella storia della Florida. Il record precedente era di 1.043 chili, stabilito nel 1989.

Brotz ha dichiarato che catturare animali di queste dimensioni è estremamente raro. La Florida è la casa di circa 1,3 milioni di alligatori e ogni anno vengono rilasciati circa 7.000 permessi per la caccia a questi rettili come parte del programma di raccolta di alligatori dello stato, avviato nel 1998 per tenere sotto controllo la popolazione.

Solo nel 2022, sono stati uccisi 7.804 alligatori nell'ambito di questa iniziativa. La cattura di Brotz segue quella di un altro alligatore da 364 chili e lungo 4,34 metri, il più lungo mai catturato nel Mississippi.