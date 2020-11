Gli alligatori potrebbero far ricrescere la loro coda tagliata, come le lucertole

Esattamente come le lucertole, anche l'alligatore americano potrebbe essere in grado di rigenerare la sua coda. L'alligatore del Mississippi, infatti, secondo una nuova ricerca è capace di rigenerare fino a 24 centimetri della coda, circa il 6-18% della lunghezza totale del suo corpo.

Ad effettuare la scoperta sono stati i ricercatori dell'Arizona State University (ASU) e del Dipartimento della fauna selvatica e della pesca della Louisiana. Come riportato nella rivista Scientific Reports, gli esperti hanno utilizzato una serie di tecniche di imaging avanzate, metodi per lo studio dell'anatomia e dissezioni.

La coda dell'alligatore (protagonista di uno studio passato davvero incredibile) ricresciuta è costruita con cartilagine circondata da tessuto connettivo, con vasi sanguigni e nervi, ma sembra priva di muscoli scheletrici. Una differenza rispetto alle code delle lucertole che presentano, invece, muscoli scheletrici. La scoperta è comunque sensazionale, visto le grandi dimensioni dell'alligatore del Mississippi (cresce fino a 4,6 metri).

"Ciò che rende interessante l'alligatore, a parte le sue dimensioni, è che la coda ricresciuta mostra segni di rigenerazione e guarigione della ferita all'interno della stessa struttura", afferma Cindy Xu, autrice principale dello studio. "Siamo rimasti sorpresi di scoprire tessuto connettivo simile a una cicatrice al posto del muscolo scheletrico nella coda di alligatore ricresciuta".

Gli antenati di alligatori, dinosauri e uccelli si sono separati circa 250 milioni di anni fa. Gli alligatori hanno conservato il meccanismo cellulare per far ricrescere code complesse mentre gli uccelli hanno perso tale capacità. Potrebbero esistere uccelli con questa incredibile abilità? Afferma infine uno degli autori dello studio, Kenro Kusumi, professore e direttore della ASU's School of Life Science.