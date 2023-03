Si allontana l'iPhone senza notch e Dynamic Island: Face ID sotto il display nel 2025?

Non è mistero che Apple stia lavorando da anni su una tecnologia che possa permettergli di integrare il Face ID negli schermi di iPhone per rimuovere notch e Dynamic Island. Tuttavia, nonostante gli sforzi degli ingegneri la tecnologia sembra essere ben lontana dalla commercializzazione.

Secondo il popolare analista Ross Young, infatti, è improbabile vederla all’azione almeno fino al 2025: ciò vuol dire che iPhone 15 del 2023 ed iPhone 16 del 2024 continueranno ad avere la Dynamic Island o altri tipi di ritagli sul pannello.

Il rapporto va in controtendenza rispetto a quanto affermato in passato dallo stesso Young e da altri rapporti che davano per certa l’integrazione del Face ID nel display di iPhone 16. A questo punto quindi il primo Melafonino a sfoggiare questa nuova tecnologia potrebbe essere iPhone 17 Pro, se davvero dovesse chiamarsi così, che però potrebbe comunque includere un foro nel display per la fotocamera frontale. Insomma, l'iPhone tutto schermo è davvero lontano.

Gli utenti nel frattempo dovranno accontentarsi dell’arrivo della Dynamic Island su tutti i modelli di iPhone 15, dopo che lo scorso anno ha debuttato solo sui due modelli Pro. Chiaramente non sono da escludere cambi di programma in corsa, e come sempre vi invitiamo a prendere con le pinze i rumor di questo tipo in quanto potrebbero anche discostarsi dalla realtà.