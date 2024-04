Il primo allunaggio sulla Luna dovette affrontare un pericoloso nemico: il caldo

L'allunaggio dell'equipaggio dell'Apollo 11 sulla Luna è stato uno dei momenti più importanti dell'esplorazione spaziale. Le foto di Neil Armstrong e Buzz Aldrin accanto alla bandiera americana sono entrate nella storia, ma sono molte le curiosità ancora poco note di quel viaggio.

Per esempio, non tutti sanno che i due astronauti dovettero indossare delle nuove tute spaziali, in grado di reggere all'elevate temperature presenti sulla superficie del nostro satellite al momento dell'allunaggio, visto che la missione doveva svolgersi nella porzione illuminata dal Sole.

Per raffreddare il loro corpo, esposto a una temperatura superiore ai 90 gradi centigradi, gli astronauti indossarono quindi delle tute raffreddate ad acqua, che destavano parecchie perplessità agli stessi ingegneri della NASA che li avevano inventati e costruiti.

Gli scienziati infatti non sapevano se il refrigerante sarebbe bastato per far sopravvivere a lungo gli astronauti sul satellite e c'era la possibilità che Armstrong e Aldrin morissero "bolliti" per il troppo caldo. Una situazione che metteva estremamente in ansia il loro collega di bordo, rimasto in orbita a guidare il modulo di comando: Michael Collins.

Le ragioni per cui la superficie della Luna è così calda - o così fredda, nel caso in cui si stia passando all'interno della "regione notturna" - sono diverse. Innanzitutto, il nostro satellite non presenta un atmosfera in grado di regolare la temperatura in superficie e la durata del giorno lunare dura circa 29,5 giorni terrestri.

Questa non è stata l'unica sfida che gli astronauti dell'Apollo 11 hanno dovuto affrontare durante la loro missione. Al ritorno dovettero infatti affrontare una pericolosa anomalia, che rischiò di ucciderli tutti.

