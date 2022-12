Allungata la vita di 500 volte dei punti quantici 'giganti' che emettono luce

Gli scienziati sono riusciti nella creazione di punti quantici "giganti" che emettono luce con una durata di vita 500 volte più lunga. Incredibile, ma cosa sono questi "punti quantici"? Nanocristalli semiconduttori colloidali, delle dimensioni di un elettrone, sintetizzati in una soluzione che emette fluorescenza quando una luce li colpisce.

I ricercatori dell'Università di Chicago sono riusciti nella creazione di questi elementi che, una volta fluorescenti, brillano per 500 nanosecondi, battendo un record. Gli addetti ai lavori, in poche parole, hanno creato una nuova struttura che consente agli elettroni di concentrarsi sui fori all'interno di un nucleo o di un'eterostruttura a guscio.

Cosa porterà di buono questa scoperta? "Queste proprietà consentono nuove applicazioni per l'ottica, facilitano nuovi approcci come l'imaging a singola particella temporizzato e creano incursioni per lo sviluppo di altri nuovi materiali avanzati", ha affermato in una nota Preston Snee, professore associato di chimica presso l'Università della California e coautore senior dell'articolo.

Non solo: questi punti quantici riescono a creare display (o anche computer quantistici) più efficienti dal punto di vista energetico e possono essere utilizzati come sonde fluorescenti per la ricerca biomedica grazie alle loro proprietà ottiche altamente robuste. Questi sono da 10 a 100 volte più assorbenti dei coloranti organici e sono quasi impermeabili al fotosbiancamento (e vengono utilizzati nel nuovo Samsung QLED-TV).

Insomma, un progresso che per molti potrebbe sembrare irrilevante, ma è un piccolo (grande) tassello che darà un mano alla ricerca, sia medica che no.