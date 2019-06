Almeno 186 provider europei stanno violando la neutralità di rete?

Secondo alcune organizzazioni per la difesa dei consumatori e dei diritti digitali, ci sarebbero almeno 186 provider europei che stanno violando la net neutrality (ufficialmente riconosciuta dall'UE nel 2016).

Sotto totale riservo, e apparentemente senza l'interesse dell'UE e delle authority nazionali, i provider avrebbero di fatto sdoganato la tecnica del deep packet inspection. Il DPI permette ai provider di ispezionare, distinguere e monitorare i pacchetti di dati. Secondo le organizzazioni dei consumatori e a favore dei diritti della rete (tra cui anche la fondazione Mozilla) i provider userebbero il DPI per poter applicare diverse politiche di prezzo a più livelli.

Le regole sulla net neutrality approvate nel 2016 consentono il deep packet inspection in casi molto specifici: lo possono fare per ottimizzare le risorse di rete, ma non per scopi commerciali o per monitorare i loro clienti. Il DPI fornisce ai provider un maggiore controllo sui siti visitati dagli utenti, ad esempio.

L'EDRi, il principale gruppo per i diritti della rete europeo, cita un report di inizio 2019 che sostiene che sarebbero almeno 186 i provider che stanno abusando del DPI, di fatto, violando le norme europee. In queste settimane si stanno tenendo nuove negoziazioni tra aziende e istituzioni per definire meglio le policy sulla net neutrality. Le organizzazioni dietro questa protesta temono che i provider stiano cercando di forzare la mano per rendere completamente legale questa pervasiva tecnica di controllo e gestione dei dati.

L'EDRi nella sua lettera inviata alle istituzioni sostiene che il DPI venga utilizzato per differenziare i prezzi offerti alle aziende, o per applicare offerte di zero-rating, due violazioni degli stessi principi dietro alla net neutrality: in modi differenti, entrambe le pratiche danno priorità diverse ad utilizzi diversi del web. Ma non solo, per le organizzazioni esiste anche un serio pericolo per la privacy degli utenti.

Negli USA la net neutrality è stata abolita, non senza accese polemiche che in alcuni casi sono sfociate in vere e proprie minacce e aggressioni verbali ai danni dei dirigenti della FCC.