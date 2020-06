Ci sono almeno 36 civilizzazioni aliene nella nostra galassia

La Terra e la razza umana sono l'unica evidenza dell'esistenza di vita nell'Universo, e finora tutte i nostri tentativi di trovare tracce di civilizzazioni aliene sono fallite miseramente. Secondo un nuovo studio ci sono almeno 36 civilizzazioni, e solo nella nostra galassia!

"Ci dovrebbero essere alcune dozzine di civilizzazioni nella nostra galassia, sotto l'assunzione che ci vogliano almeno 5 miliardi di anni affinché nasca una forma di vita intelligente, su un pianeta simile alla Terra," spiega l'astrofisico Christopher Conselice dell'Università di Nottingham. "L'idea è quella di guardare all'evoluzione, ma su scala cosmica. Chiamiamo questo conto Limite Astrobiologico Copernicano."

Ci sono diversi parametri che possono essere utilizzati per stimare il numero di civilizzazioni intelligenti nella nostra galassia. Consilece e il suo collega Tom Westby, hanno sviluppato una scala basata sul numero di parametri utilizzati.

Per il Limite Astrobiologico Copernicano molto debole hanno assunto che la vita nasca in ogni pianeta in cui è possibile, cioè ogni pianeta roccioso nella fascia di abitabilità della sua stella. Questo restituisce decine di milioni di possibili pianeti.

Nel Limite Astrobiologico Copernicano forte sono stati inclusi ulteriori parametri: una stella con una metallicità simile a quella del Sole e un'età tra i 4,5 e i 5,5 miliardi di anni. Assumendo che la possibilità di inviare segnali elettromagnetici nello spazio esista da circa 100 anni, il limite inferiore del numero di civilizzazioni diventa 36.

Quindi, se ci sono delle civiltà aliene in grado di trasmettere segnali elettromagnetici, perché non le abbiamo trovate? La nostra Galassia è un luogo molto grande e, se spargiamo 36 civiltà al suo interno, otteniamo una distanza media di 17.000 anni luce tra ogni coppia. Forse troppa affinché gli alieni ci osservino.

Le onde elettromagnetiche sono molto veloci, ma viaggiano sempre alla velocità della luce; i primi segnali emessi nella storia dell'uomo hanno potuto viaggiare solo per 125 anni luce, una distanza troppo piccola per essere arrivati ad un possibile pianeta abitato da specie aliene. Questo spiega perché il fast radio burst osservato qualche mese fa non è colpa degli extraterrestri.

"La nostra ricerca suggerisce che la ricerca di di forme di vita extraterrestri non rivela solo come si è formata la vita, ma potrebbe darci dei suggerimenti su quanto potrebbe durare la nostra civiltà. Se trovassimo che le civiltà aliene sono comuni, questo significherebbe che la nostra civiltà potrebbe durare più di qualche migliaio di anni," spiega Conselice.