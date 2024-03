Ci sono almeno 5 motivi per cui i T. Rex avevano quelle 'braccine'

Al di là della polemica sui nomi dei dinosauri, c'è una cosa che per certo sappiamo di questi antichi esseri: che i T. Rex avevano le braccine corte nel vero senso del termine. Però questo aspetto non è un'esclusiva del tirannosauro visto che molti altri dinosauri teropodi condividevano questa peculiarità. Ma perché?

Le teorie sull'utilità di questi arti ridotti sono numerose e variegate e offrono uno spaccato affascinante sulla vita di questi animali mastodontici estinti per cause diverse da un meteorite.

La questione della riproduzione: alcuni scienziati ipotizzano che le braccia corte potessero essere utilizzate per mantenere la posizione durante l'accoppiamento o per attrarre un potenziale partner. La selezione sessuale può dunque avere un ruolo chiave nell'evoluzione anche di caratteristiche apparentemente non funzionali. Tale teoria ha trovato nuovi sostenitori dopo la scoperta di altre specie simili al T. Rex.

Un aiuto per rialzarsi: un'altra spiegazione suggerisce che, nonostante le dimensioni ridotte, le braccia dei teropodi potessero essere utili per aiutarli a sollevarsi da terra. Data la loro mole considerevole, il minimo aiuto fornito da queste braccia poteva fare la differenza nel rialzarsi dopo una caduta.

Prevenzione delle ferite: in contesti come la lotta per il cibo, avere braccia corte potrebbe ridurre il rischio di ferite accidentali. In un frenetico banchetto su una carcassa, l'ultimo dei problemi di un T. Rex voleva essere quello di perdere un arto a causa di un compagno troppo zelante. Questa teoria propone che, in certi contesti, meno si ha, meglio è.

Strumenti di difesa o attacco: anche se può sembrare strano, alcune ricerche hanno suggerito che le piccole braccia potessero servire come armi per infliggere ferite, magari attraverso movimenti di taglio.

Un retaggio evolutivo: infine, c'è chi ritiene che queste braccia potrebbero essere semplicemente un residuo dell'evoluzione. In questo scenario, i teropodi avrebbero progressivamente ridotto l'importanza e la dimensione degli arti anteriori a favore di altre caratteristiche fisiche, come una testa più grande o gambe più lunghe, decisamente più utili per la loro sopravvivenza e successo riproduttivo.