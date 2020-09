L'alone di Andromeda è più grande del previsto: si estende per 2 milioni di anni luce

In una nuova ricerca descritta in un articolo pubblicato il 27 agosto sul The Astrophysical Journal, un team di ricercatori ha scoperto che l'alone della galassia di Andromeda sembra essere molto più massiccio e complicato del previsto. A scoprirlo è stato il leggendario e sempre attivo telescopio spaziale Hubble.

Nello specifico, lo strumento ha utilizzato dozzine di quasar diversi per mappare l'alone galattico. "Questo è davvero un esperimento unico perché solo con Andromeda", afferma il ricercatore Nicolas Lehner, astrofisico dell'Università di Notre Dame in Indiana. "Questo è rivoluzionario per catturare la complessità di un alone galattico oltre la nostra Via Lattea".

Hubble ha rivolto il suo sguardo verso 43 diversi quasar oltre Andromeda e ha analizzato la loro luce per mappare il carbonio, il silicio e l'ossigeno nell'alone. Gli scienziati pensano che studiare l'alone della nostra "vicina" possa aiutarci a comprendere quello della Via Lattea, molto più difficile da studiare dall'interno della galassia.

"Comprendere gli enormi aloni di gas che circondano le galassie è immensamente importante", continua Samantha Berek, studentessa universitaria all'Università Yale. "Questo serbatoio di gas contiene carburante per la futura formazione stellare all'interno della galassia, così come deflussi da eventi come le supernove. È pieno di indizi riguardanti l'evoluzione passata e futura della galassia e siamo finalmente in grado di studiarla in grande dettaglio dal nostro vicino galattico più prossimo".

L'alone si estende di ben 1.3 milioni di anni luce fuori dalla galassia e, in alcuni punti, per più di 2 milioni di anni luce. Il guscio interno che si estende per circa mezzo milione di anni luce è molto più complesso e dinamico, mentre quello esterno è più liscio e caldo. Una scoperta che avrà grandi implicazioni in futuro e destinata ad aumentare la nostra comprensione di queste incredibili strutture galattiche.