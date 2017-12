Alpha Centauri potrebbe contenere altri pianeti simili alla Terra

Alpha Centauri è da molto tempo uno dei campi di studio più interessanti per gli astronomi e scienziati, dal momento che è molto vicino al noi. Basti pensare che il sistema solare è a "soli" quattro anni luce dal nostro, comunque molto inferiore a qualsiasi altro sistema stellare.

Ecco perchè, è altamente probabile che questo sia il primo porto di scalo per gli esseri umani quando inizieranno ad avventurarsi al di fuori della Terra. A ciò bisogna anche aggiungerci che uno dei pianeti, il roccioso Proxima-B, è molto simile al nostro, sia in termini di dimensioni che di distanza dalla propria stella ma, almeno al momento, sono poche le informazioni in nostro possesso.

Alcuni studiosi hanno effettuato delle ricerche nel tentativo di scoprire quali segreti potrebbero celarsi nel sistema di Alpha Centauri. I ricercatori della Yale University, analizzando i dati nelle loro mani e riguardanti appunto questo sistema, hanno cercato di determinare la correttezza attraverso cui sono stati interpretati gli stessi dati, ma anche di capire se al suo interno sono presenti altri pianeti.

Lo studio ha diviso Alpha Centauri in diversi settori, per analizzarli in maniera più approfondita, con la speranza di trovare qualche pianeta piccolo.

Gli studiosi hanno concluso che, allo stato attuale, è molto improbabile scoprire altri pianeti giganti, come Giove e Saturno, mentre per quanto riguarda i pianeti più piccoli, potrebbero essercene diversi delle dimensioni della Terra, che devono solo essere scoperti.