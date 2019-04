Alphabet delude gli investitori: il fatturato cresce solo del 17%

Dopo Samsung, anche Alphabet, la holding che controlla le operazioni di Google, ha diffuso la relazione trimestrale relativa al Q1 2019. Una relazione che ha deluso gli investitori in quanto il colosso del web ha registrato una crescita inferiore alle aspettative.

Il fatturato infatti ha riportato un aumento solo del 17% su base annua, segnalando la crescita più lenta degli ultimi tre anni. Nel rapporto la società ha sottolineato i problemi di monetizzazione riscontrati su Google e YouTube, oltre che la sanzione da parte della Commissione Europea. Complessivamente però Alphabet ha riportato un utile operativo di 6,6 miliardi di Dollari, ma in calo del 13% rispetto al Q1 2018.

Il direttore finanziario Ruth Porat ha annunciato che la società sta investendo denaro in contenuti per YouTube e YouTube Premium, ma nel frattempo è anche stata messa in atto una profonda revisione dei prodotti pubblicitari.

Alphabet ha ovviamente messo a bilancio la multa da 1,7 miliardi di Dollari della Commissione Europea, a causa di AdSense.

Altri ostacoli nella crescita includono il continuo spostamento del traffico da desktop al mobile, con conseguenti maggiori costi di acquisizione: i clic pagati sono diminuiti del 9% rispetto allo scorso trimestre. Pesano anche le scarse vendite dei Pixel, a causa della forte concorrenza del settore.

Il CEO di Google, Sundar Pichai, ha annunciato che circa il 70% dei dispositivi Android entry level includono Android Go, la versione leggera del sistema operativo progettata per i dispositivi con 1 gigabyte di RAM o meno. Il Play Store però ha riportato un aumento del 50% degli acquisti.