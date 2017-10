Alphabet: ennesimo trimestre da record grazie al settore pubblicitario mobile

, la holding che controlla le attività di, alla scia di Amazon nella serata di ieri ha annunciato i risultati finanziari relativi al terzo trimestre dell’anno, nel corso del quale ha registrato un incremento delle vendite pubblicitarie generate dal comparto mobile.

A seguito dell’annuncio, le azioni di Alphabet in borsa sono aumentate del 3% a 1.001,50 Dollari, registrando un incremento del 25% su base annua.

La società madre di Google ha riportato ricavi per 27,8 miliardi di dollari, in aumento del 24%, ed al di sopra delle stime degli analisti che avevano previsto 27,2 miliardi di Dollari. I profitti, invece, si aggirano sui 6,7 miliardi di Dollari o 9,57 Dollari per azione.

L’amministratore delegato di Google, Sundar Pichai, parlando con gli analisti ha affermato che gli sforzi della società di attirare “i grandi e piccoli inserzionisti” di tutto il mondo stanno pagando, soprattutto in Asia, dove le vendite del settore pubblicitario sono cresciute del 29% a 4,2 miliardi di Dollari. Le vendite non rallentano in alcun modo, ed il tasso di crescita ha raggiunto il livello più alto degli ultimi cinque anni.

Proprio le vendite di annunci pubblicitari di Google, ovvero l’unità operativa principale di Alphabet, rappresentano la stragrande maggioranza delle entrate della holding.

Altre entrate di Alphabet, che comprendono hardware (come ad esempio gli smartphone della gamma Pixel, gli altoparlanti intelligenti ed altro) hanno registrato una crescita solida. Le vendite non-pubblicitarie sono aumentate del 40% rispetto ad un anno fa, a 3,4 miliardi di Dollari nel trimestre.

Google sta ampliando i propri sforzi per ridurre il ritardo nei confronti di Amazon Web Services nella fornitura di soluzioni aziendali tramite data center, ha affermato Pichai.

Per quanto riguarda il comparto smartphone, la società ha acquistato nel mese di Settembre HTC per 1,1 miliardi di Dollari, ed assunto 2.000 ingegneri provenienti dal produttore taiwanese. Non gode di particolari problemi di adozione il sistema operativo Android, sempre il più diffuso al mondo.

L’altra faccia della medaglia è rappresentata da Google Fiber e Nest, che hanno registrato delle perdite importanti.

Nel secondo trimestre Alphabet ha anche dovuto fare i conti con la multa da 2,7 miliardi di Dollari da parte della Commissione Europea.