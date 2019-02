Alphabet, fatturato a 39,2 miliardi di Dollari. Ma i mercati non sorridono

Nella nottata Alphabet, la holding che controlla tutte le operazioni del gruppo Google, ha pubblicato la relazione trimestrale relativa al quarto trimestre dell'anno fiscale 2018, nel corso del quale la società madre di Google ha riportato un fatturato totale di 39,2 miliardi di Dollari, in aumento del 22% su base annua.

Nello stesso periodo del 2017, infatti, la società aveva riportato utili per 32,3 miliardi di Dollari, il che non può che rappresentare una buona notizia degli investitori, dal momento che il risultato ha superato anche le più rosee aspettative.

Tuttavia, il rovescio della medaglia è rappresentato dal fatto che la crescita dei ricavi è stata leggermente inferiore a quella raggiunta un anno fa (il 22% rispetto al 24%), e se il reddito netto della società è aumentato da 7,6 miliardi di Dollari a 8,2 miliardi di Dollari, i margini della società sono calati dal 24 al 21 percento.

I mercati infatti non hanno accolto favorevolmente la trimestrale del gigante del web, e nelle contrattazioni post-borsa il titolo ha perso il 3%. A destare perplessità tra gli investitori ed azionisti è l'aumento delle spese, sostenute da Google a causa delle nuove assunzioni per la divisione cloud e le nuove sedi. Inoltre, gli azionisti mostrano qualche riserva anche sugli 1,3 miliardi di Dollari di "scommesse" spesi da Google, che includono progetti sperimentali come Waymo, Wing e Loon. Dal settore pubblicitario sono entrati 32,6 miliardi di Dollari.