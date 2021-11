Alphabet: ecco l'IA che crea nuovi medicinali, è una rivoluzione nella medicina?

Alphabet è una delle holding più grandi al mondo, poiché detiene, tra le altre, la proprietà di Google e di tutti i suoi prodotti. Tuttavia, accanto al colosso informatico di Mountain View, Alphabet possiede diversi laboratori informatici nel mondo, specializzati in ricerca sull'intelligenza artificiale, sul machine learning e sulla robotica.

Tra questi laboratori vi sono, per esempio, Isomorphic Labs e DeepMind, quest'ultima nota per aver creato un'Intelligenza Artificiale imbattibile a scacchi qualche anno fa. La collaborazione tra Isomorphic Lab e l'IA di DeepMind potrebbe avere una portata rivoluzionaria: in particolare, l'IA potrebbe avere un ruolo centrale nella scoperta di nuovi medicinali, compresi quelli per contrastare alcune delle malattie più gravi che colpiscono gli esseri umani.

Già da tempo sapevamo che l'IA di DeepMind avrebbe rivoluzionato la medicina, poiché lo scorso luglio era riuscita a predire con un'accuratezza quasi perfetta la composizione di ogni proteina del corpo umano, ma ora sembra che Isomorphic Labs sia riuscita a compire un ulteriore passo avanti, poiché l'IA ha imparato a combinare tra loro gli amminoacidi in modo da creare nuove proteine, evitando le lunghe procedure di analisi e identificazione della loro struttura in laboratorio.

L'IA utilizzata da Isomorphic Labs potrebbe facilmente essere adattata agli scopi delle istituzioni di ricerca e delle grandi case farmaceutiche, visto che la sua tecnologia di base è stata messa a disposizione di tutti in formato open source da DeepMind. La stessa DeepMind ha detto che userà l'IA per cercare una cura per la Malattia di Chagas e per la Leishmaniosi, due delle patologie più letali al mondo.

Il direttore dei laboratori di DeepMind, Demis Hassabis, ha scritto in un post sul suo blog che "[l'IA servirà] ad accelerare il processo di scoperta delle medicine e, in ultima battuta, a trovare cure per alcune delle malattie più pericolose per l'umanità". L'uso dell'Intelligenza artificiale in biologia sarebbe molto efficace per via delle somiglianze di quest'ultima con l'informatica: secondo Hassabis, infatti, "ad un livello fondamentale, credo che la biologia possa essere pensata come un sistema di analisi delle informazioni, per quanto straordinariamente complesso e dinamico".