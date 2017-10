Alphablet: Project Loon porta l'LTE a Porto Rico con i palloncini

Project Loon , il ramo d’azienda di, ha ufficialmente portato i propri palloncini a Puerto Rico. L’annuncio è arrivato dalla stessa compagnia tramite un post pubblicato sul blog ufficiale del progetto.

Alastair Westgarth, il capo del settore, ha affermato con orgoglio che il prossimo passo sarà quello di portare la connettività LTE nel paese, che è stato letteralmente devastato dall’Uragano Maria. Il motore di ricerca sta ora collaborando con la Commissione Federale per le Comunicazioni, la Federal Aviation Authority, la FEMA ed altre autorità per garantire la copertura alle reti mobili ultraveloci in alcune parti dell’isola.

Anche AT&T, uno dei partner dell’iniziativa, sta collaborando con Loon: l’obiettivo è rendere disponibili in tempi brevi le funzionalità di base come i messaggi e l’accesso ad internet dai cellulari per 3,5 milioni di persone.

Westgarth sul blog ufficiale afferma che mai prima d’ora Alphabet aveva implementato la connettività da zero utilizzando Project Loon in tempi così brevi, ed ha ringraziato le autorità locali ed il governo per aver reso possibile ciò.