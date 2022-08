Alphacool 'rivela' quando usciranno davvero i Ryzen 7000 di AMD

Che sia aria o liquido, i principali produttori di sistemi di dissipazione si stanno preparando all'arrivo della nuova generazione di CPU AMD Ryzen, la prima con socket AM5 e interfaccia LGA.

Con la Serie 7000 cambieranno parecchie cose, quindi non era poi così scontata, per esempio, la conferma della retrocompatibilità dei Ryzen 7000 con gli AIO Arctic. Oggi, invece, a presentarsi all'appello è Alphacool, e non con poche "informazioni".

Il gigante tedesco dei custom loop, infatti, nelle ultime ore ha spiegato che "appena in tempo per il lancio dei nuovi processori AMD di settembre 2022, possiamo annunciare che tutti i dissipatori e AIO per CPU della gamma Alphacool sono compatibili con il socket AM5. I kit di compatibilità sono inclusi in dotazione con tutti i dissipatori e AIO e consentono ai processori Ryzen 7000 di essere raffreddati a liquido con prodotti alphacool sin dal primo giorno".

Ciò che stupisce maggiormente, in queste dichiarazioni, è il fatto che l'azienda abbia esplicitamente parlato di settembre 2022, quando l'unica data sui Ryzen 7000 annunciata da AMD finora era quella relativa al 30 agosto, quando l'azienda in teoria dovrebbe presentare l'architettura di nuova generazione e probabilmente anche i processori. Diverso il discorso sulle voci di corridoio, tra chi parla del 15 settembre e chi, invece, addirittura di un posticipo di due settimane su quest'ultima data.