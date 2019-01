AlphaStar di Google DeepMind vince a StarCraft II contro i migliori giocatori al mondo

L'intelligenza artificiale sviluppata dal team DeepMind di Google continua a stupire. Dopo aver vinto contro il campione mondiale di Go, uno dei giochi più complessi, l'IA ha vinto contro dieci giocatori professionisti di StarCraft II con un punteggio complessivo di 10-1.

La vittoria fa notizia in quanto StarCraft II non è uno dei titoli più facili da giocare, essendo uno dei videogiochi strategici in tempo reale (RTS) più impegnativi di tutti i tempi. In quanto tale, si è rivelato l'ideale per testare le capacità di apprendimento e decisionali dell'intelligenza artificiale. Per questo, il team DeepMind di Google ha arruolato con l'aiuto di Blizzard due dei migliori giocatori di StarCraft II al mondo: Dario "TLO" Wünsch e Grzegorz "MaNa" Komincz.

Come vi mostriamo nel filmato presente in apertura, è interessante il modo in cui AlphaStar ha imparato a giocare. Innanzitutto l'intelligenza artificiale ha analizzato i replay delle partite dei suoi avversari per studiarle meglio. Quindi ha creato più versioni di se stessa per generare nuovi giocatori virtuali specializzati in diverse strategia e combattuto contro ognuno di questi. Il risultato che ne è scaturito è stato che ha imparato tutte le strategie necessarie a vincere. Secondo DeepMind, in una settimana ha accumulato un'esperienza pari a quella accumulata in anni da parte degli esseri umani.

Un altro vantaggio è stato rappresentato dal fatto che non ha dovuto concentrarsi su una singola sezione della mappa alla volta, a differenza di come fa il cervello umano insieme al cervello.

Le restrizioni non sono mancate: AlphaStar ha rispettato le regole di gioco, ma il suo tempo di reazione è stato ridotto ad una velocità inferiore rispetto ai professionisti. Il rapporto riferisce anche che ha eseguito meno azioni ma più efficaci rispetto agli esseri umani.

In finale, AlphaStar ha vinto sia contro TLO che MaNa con un punteggio complessivo di 10-1. DeepMind, per rendere la partita ancora più interessante, ha ottimizzato AlphaStar per limitare la sua capacità di messa a fuoco in modo che fosse necessario decidere su cosa concentrarsi, proprio come un essere umano. La nuova abilità l'IA l'ha imparata in una settimana, ma non avendo avuto il tempo di metterla in pratica ed allenarsi ha perso l'unica partita contro MaNa.