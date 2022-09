L'alpinista dalle 8 stranezze: riesci a risolvere questa illusione ottica?

Adesso che la verifica visiva dell'animale tra le zebre è risolta, che ne dici di provare ad aiutare il Web a risolvere l'illusione ottica delle 8 stranezze dell'alpinista? Molti utenti si stanno scervellando per questo.

Infatti, in seguito alla condivisione effettuata online da Jagran Josh e Pinterest, non sono stati in pochi coloro che hanno provato a trovare tutti gli 8 oggetti fuori contesto presenti nell'immagine. Generalmente per questa sfida vengono dati 10 secondi e puoi dunque eventualmente impostare un timer in tal senso, ma non siamo così stringenti in merito al tempo.

D'altronde, abbiamo già dato pochi secondi nell'ambito di enigmi come quello delle farfalle, dunque potresti voler approfondire quel tipo di immagine se vuoi un maggiore livello di sfida. In questo caso, invece, l'importante è divertirsi. Va detto però che per qualcuno trovare tutti gli 8 oggetti potrebbe non risultare propriamente semplice.

A un certo punto potresti dunque voler dare un'occhiata alla soluzione dell'illusione ottica dell'alpinista, così da comprendere cosa ti manca o in linea generale se hai fatto giusto. Per il resto, se sei una di quelle persone che è alla costante ricerca di nuove sfide, potresti volerti mettere alla prova anche tramite la sfida del pinguino tra i tucani (che mette sul piatto 50 secondi).