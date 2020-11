L'alta ingegneria romana esaltata in un nuovo studio riguardo i mulini di Barbegal

I mulini di Barbegal è un complesso monumentale nel sud della Francia, costruito intorno al II secolo d.C. Questo esempio di alta ingegneria antica, per decenni, ha costituito un mistero per gli esperti: come poteva funzionare? Oggi si è riusciti a dare una risposta più concreta a questa domanda, rivoluzionando le conoscenze avute finora.

Per quanto possa sembrarci banale, il mulino rappresenta uno dei più grandi traguardi nelle invenzioni dell'umanità. Esso rappresentò la prima fonte in assoluto d'energia che non dipendesse né dalla forza umana né da quella animale.

Durante l'Impero Romano, e non solo, queste grandi "macchinari" vennero usati per la produzione di farine, il taglio della legna e della pietra - azioni che, prima, richiedevano giorni e giorni di lavoro.

I mulini ad acqua di Barbegal, prima di essere uno dei più importanti complessi di "concentrazione di energia meccanica nel mondo antico", sono simbolo del sofisticato avanzamento tecnologico dei romani.

La struttura è abbastanza complessa: sono 16 ruote idrauliche, poste in due file parallele da 8 ciascuna, che vengono attivate dall'acqua proveniente da un acquedotto - a sua volta collegato alle foci del fiume Rodano.

La fila superiore è andata quasi del tutto distrutta e non si è mai riusciti a indagare scrupolosamente i pochi resti di legno, originari delle ruote, che avrebbero potuto fornire dei dettagli in più sul funzionamento dei mulini e dell'intero complesso.

Tuttavia, un team europeo, guidato dal professore Cees Passchier dell'Università di Johannes Gutenberg (Mainz, Germania), ha deciso di interrogare questa grandissima fonte storica andando controcorrente a ciò che è stato studiato fino ad adesso.

Prima di tutto, hanno iniziato ad analizzare i depositi di carbonato nei pochissimi componenti in legno che sono rimasti. In particolare, sono risaliti ad un frammento di uno dei canali che, al contrario delle altre note strutture idriche costruite dai romani, presenta una sorta di forma a gomito.

Come spiegato da Passchier, nello studio pubblicato nella rivista "Scientific Reports" (che recentemente ha riportato una ricerca che risolleva il tema del rapporto tra clima e storia), lui e il suo team inizialmente credevano che quel pezzo rappresentasse solo un'eccezione, un errore di fabbricazione.

Al contrario delle loro aspettative, però, la sua forma non era per niente atipica. L'usare dei canali a forma di gomito rappresentava una soluzione più adatta ed efficiente rispetto la formazione terrena di Barbegal. Facendo così si aumentava la produzione di energia.

Inoltre, sembra che il legno del canale sottoposto ad analisi sia stato tagliato con una sega meccanica ad acqua. Se fosse così, si potrebbe dire che i romani inventarono anche la prima sega meccanica al mondo.

"Tutte queste informazioni ci rivelano l'incredibile ingegnosità di tutti quei romani che idearono il complesso" ha affermato il professore.

Un altro esempio di alta ingegneria made in Rome è stato rivelato proprio a Pompei, portando alla luce un antico sistema di drenaggio delle acque piovane.