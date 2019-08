Alternative agli oppioidi per trattare il dolore nei cani

Gli oppioidi sono tra gli antidolorifici più efficaci nei cani e nei gatti, ma a causa della crisi degli oppiacei, negli Stati Uniti, è diventato molto più difficile per gli ospedali animali accedere a questi farmaci. Si rende sempre più indispensabile che i veterinari perseguano alternative.

L'ospedale Henry and Lois Foster per piccoli animali sta svolgendo uno studio clinico per confrontare le opzioni per i cani che necessitano di un intervento chirurgico alla schiena. Il team di ricerca spera di dimostrare che le tecniche post-chirurgiche alternative agli oppioidi (che possono creare forte dipendenza, come gli smartphone) sono altrettanto efficaci.



"Abbiamo deciso di concentrarci sui cani sottoposti a chirurgia spinale perché i veterinari stanno già utilizzando protocolli diversi in questi pazienti", ha detto Ane Uriarte, neurochirurgo e neurologo presso il Foster Hospital, "ma non ci sono ancora stati studi che indichino quali funzionino meglio".



Miranda Gallo ha ideato un piano per confrontare tre approcci di gestione del dolore con l'aiuto dell'ex anestesista Rebecca Reader, e l'anestesista Emily McCobb. Ogni cane nello studio verrà assegnato in modo casuale a uno dei tre piani, tutti efficaci nel controllare il dolore dopo un intervento alla schiena.



Il primo protocollo è il tradizionale protocollo degli oppioidi, il secondo utilizza oppioidi in modo intermittente e l'ultimo li avita del tutto.



Il secondo obiettivo dei ricercatori è quello di scoprire se l'uso inferiore di oppioidi si traduce in soggiorni ospedalieri più brevi. C'è stato un crescente interesse nella medicina umana sul "miglioramento del recupero dopo un intervento chirurgico", ha detto Uriarte, per valutare in che modo fattori come il mangiare, la deambulazione e l'idratazione influenzino la degenza in ospedale e il successivo recupero. "Nella medicina umana, abbiamo visto prove che gli oppioidi post-chirurgici possono prolungare le degenze", ha detto Uriarte. "Quindi ha senso guardare le alternative."



McCobb è d'accordo. "La maggior parte dei pazienti riceverà almeno una dose di oppioidi durante l'operazione poiché questi farmaci sono ancora lo standard di riferimento per il dolore chirurgico", ha detto l'anestesista del Foster Hospital. "Ma dato che gli oppioidi sono agenti ad ampio spettro con una miriade di effetti su tutti i sistemi del corpo, è meglio ridurre al minimo la dose e la durata del trattamento."



