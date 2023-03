Quali sono le alternative al Play Store su Android? Anche Amazon e Netflix

Dopo aver scoperto come entrare nel menu segreto di Android, torniamo a scavare tra le possibilità del robottino verde alla scoperta delle principali alternative al Google Play Store. Preparatevi: ce ne sono alcune davvero interessanti, sia per le app che per i giochi.

Divideremo questo approfondimento proprio tra giochi e applicazioni. Per le app le principali e più complete alternative al Play Store arrivano da Amazon e Huawei.

In particolare, il colosso asiatico, dovendo fare a meno dei servizi Google non è rimasto a guardare costruendo da zero un suo ecosistema, oggi ormai arrivato a maturità grazie all'ottimo AppGallery, ormai un punto di riferimento anche per dispositivi che hanno già il Play Store.

Potete ottenere Huawei AppGallery gratuitamente dalla pagina ufficiale della piattaforma, da cui potrete scaricare direttamente l'APK per poi installarlo sullo smartphone.

Allo stesso modo, anche Amazon AppStore (che potete scaricare su questa pagina) rappresenta un'ottima alternativa con tante app gratuite e giochi. L'aspetto più importante dell'interesse di Amazon verso le app Android? Il fatto di averle fatte sbarcare anche su Windows tramite il marketplace ufficiale del sistema operativo di Microsoft.

Ultimo ma non per importanza, l'insospettabile... Netflix! La popolare piattaforma di streaming, infatti, offre ai suoi abbonati anche un servizio totalmente gratuito con cui è possibile ottenere giochi Android, anche premium, per scaricarli e giocarli in ogni momento.

Potete accedere al catalogo Netflix Games semplicemente aprendo l'app per lo streaming. Troverete la libreria nella tab "Games" presente in basso e identificata dall'icona di un gamepad. Alcuni esempi "di lusso"? Immortality - sì, quell'Immortality - e Oxenfree. Per saperne di più, ecco come funziona Netflix Games.