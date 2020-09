L'altezza delle giraffe può essere fatale... ma in un modo davvero inaspettato

La scienziata Ciska Scheijen, che nell'ultimo anno ha studiato le giraffe nell'area protetta di Rockwood in Sud Africa nell'ultimo anno, ha descritto due casi di quella che sembra essere una morte davvero particolare, per certi versi inaspettata, in un nuovo articolo pubblicato sull'African Journal of Ecology: a causa dei fulmini.

L'idea che l'animale più alto del mondo possa fungere da parafulmine non è nuova ed è certamente noto questo fatto, ma gli scienziati hanno descritto le circostanze solo ora in dettaglio per la prima volta. Il 29 febbraio di quest'anno, l'area protetta di Rockwood ha subito un forte ma breve temporale, con fulmini e forti piogge.

Il giorno prima, un branco di otto giraffe del parco era stato visto insieme, mentre l'indomani della tempesta il branco era composto da sole sei giraffe. Una femmina di 5 anni e un'esemplare ancora più giovane sono stati trovati morti a pochi metri di distanza. Poiché non sono stati trovati lontani da dove sono stati osservati il ​​giorno prima della tempesta, è probabile che i due esemplari siano morti durante il temporale.

Un esame del cranio della giraffa ha notato una grande frattura distintiva: segno di un fulmine diretto. Scheijen e il ranger di Rockwood, Frans Moleko Kaweng, hanno riferito di un forte odore di ammoniaca e sono rimasti sorpresi che le carcasse non fossero state mangiate nonostante fossero lì da un giorno e mezzo. Probabilmente perché l'odore di ammoniaca ha tenuto lontani gli animali spazzini.

Scheijen sospetta che, poiché le giraffe non erano vicino ad alberi alti, le corna (chiamati ossiconi) della giraffa più vecchia, con più di 2 metri di altezza, abbiano attirato il fulmine. La femmina più giovane trovata a 7 metri di distanza, invece, è stata probabilmente vittima di un fulmine laterale. "Non direi che gli ossiconi di per sé agiscano come un parafulmine, ma l'altezza torreggiante delle giraffe potrebbe", afferma Scheijen a IFLScience. "Se sono il punto più alto nelle vicinanze, allora è probabile che siano quelli a maggior rischio nell'area di essere colpiti da un fulmine".