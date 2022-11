Alti livelli di CO2 danneggiano anche le colture: Vediamo come

Per anni gli scienziati hanno ritenuto che l'aumento di CO2 nell'ambiente avesse almeno un lato positivo, ovvero un incremento della fotosintesi nelle piante con conseguente miglioramento delle loro funzioni. Un nuovo studio francese, pubblicato su Trends in Plant Science, rivela invece tutto il contrario. Vediamo come mai.

Secondo quanto scoperto dagli scienziati dell'Institute for Plant Science di Montpellier, in Francia, livelli elevati di anidride carbonica rendono infatti difficile per le piante ottenere i minerali necessari per crescere e fornire cibo nutriente.

Il primo autore della ricerca, il dott. Alain Gojon, dell'Istituto Nazionale di Ricerca francese per agricoltura, alimentazione ed ambiente, ha affermato: "Ci sono molti studi in letteratura che mostrano come i livelli di CO2 previsti alla fine del XXI secolo porteranno ad una minore concentrazione di azoto nella maggior parte delle piante, influenzando principalmente il contenuto proteico nei prodotti vegetali".

"È quindi molto importante capire perché la coltivazione di piante in un ambiente con anidride carbonica elevata, abbia un effetto così negativo sul contenuto proteico della maggior parte delle colture di base e sul futuro del cibo", ha aggiunto.

D'altronde, le piante utilizzano la fotosintesi per incorporare la CO2 negli zuccheri da cui traggono la loro energia. Tuttavia, questa non fornisce alle piante i minerali chiave di cui hanno bisogno per crescere, come azoto, fosforo e ferro, che vengono raccolti dal terreno attraverso i loro sistemi di radici.

Inoltre, l'azoto è particolarmente importante in quanto è un elemento fondamentale per gli amminoacidi che le piante usano per produrre le proteine. Una sua carenza, quindi, non solo significa che una pianta avrà difficoltà a costruire i suoi tessuti, ma che fornirà anche meno nutrimento per chi se ne nutre.

Il dott. Antoine Martin, co-autore e ricercatore del Centro Nazionale francese per la Ricerca Scientifica, ha spiegato: "Quello che è chiaro è che la composizione nutritiva delle principali colture utilizzate in tutto il mondo, come riso e grano, è influenzata negativamente dall'aumento di CO2. Ciò avrà quindi un forte impatto sulla qualità degli alimenti e sulla sicurezza alimentare globale".

Purtroppo nel 2021 i livelli di CO2 sono stati da record, davvero mai visti prima. La soluzione al problema potrebbe forse essere quella di catturare anidride carbonica per trasformarla in bicarbonato? Staremo a vedere.