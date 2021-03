Altino: l'antica città romana di Venezia dov'è stato rintracciato un porto mai visto prima

Dopo la scoperta di una delle spade più antiche al mondo, uno studio coadiuvato tra l'università di Venezia e Padova ha riportato in luce un possibile antico porto nella città romana di Altino. L'aspetto sorprendente è che, fino ad oggi, non erano state trovate delle prove che potessero confermare la sua esistenza.

Altino (in latino "Altinum") nacque come insediamento paleoveneto intorno al I millennio a.C., tantoché il suo toponimo è probabile che derivi dalla lingua venetica, successivamente tradotto col termine latino "altus".

Prima della conquista romana definitiva, si crede, sulla base delle fonti archeologiche trovate, che in questo piccolo centro veneziano sia nata la divinità preromana "Altino" o "Altnoi", che sovraintendeva l'intera laguna e a cui era stato dedicato anche un edificio sacro.

Sin dal principio, Altino era un importante centro di scambi mercantili nella penisola italica, perché collegava gli empori della città etrusca di Spina (affacciata sul Mar Adriatico) e Adria - un altro insediamento etrusco-veneto posto sul fiume Adrias, che seguiva il corso dell'odierno Canal Bianco.

L'annessione romana arrivò nel II secolo a.C. e in maniera piuttosto pacifica. Da quel momento Altino si tramutò da luogo composto da diversi gruppi di capanne paleovenete ad una vera e propria città di stampo romana. Il processo di urbanizzazione iniziò e si concluse nel 49-42 a.C., quando venne concesso a tutti i cittadini di sottostare sotto gli obblighi del diritto romano e venne creato un municipio.

In un luogo così florido ed importante in tutta l'area adriatica della penisola, un porto diventava essenziale per poter commerciare le materie essenziali o di lusso, come il legname, l'olio o il vino, con gli altri domini.

L'identificazione di questo è arrivata solo negli ultimi anni, grazie alle più moderne tecnologie di geolocalizzazione. Il geologo Paolo Mozzi, dell'Università di Padova, e il docente di archeologia marittima Carlo Beltrame, si sono avviati in un lungo processo di studio che ha portato, oggi, ad identificare una darsena ad L, fotografata nel 2009 dal professor Mozzi, come il vero porto di Altino.

La zona, oggi un terreno a coltivo di proprietà, è stata sottoposta a svariate analisi, come: le raccolte di superficie, i carotaggi, le analisi radiometriche delle strutture lignee e, in particolare, le indagini geomagnetiche, che hanno portato alla luce anche edifici non identificati dalle fotografie aeree degli anni precedenti.

Grazie, quindi, alla collaborazione delle due università venete, con la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio del Comune di Venezia e Laguna, si è riusciti a scoprire, e ricostruire, un luogo fondamentale per l'intera area adriatica di epoca romana. La speranza, compiuto questo passo, è poter affinare le proprie conoscenze su altri luoghi risalenti a quell'epoca, ma anche ricavare maggiori dati "scientifici" sui sempre più ampli studi della tanto temuta subsidenza lagunare.