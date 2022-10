Quanto in alto possono volare gli insetti? Più di quanto immagini

In tutti i grattacieli della Terra, anche quello più in alto, affacciandosi dalla finestra entrano gli insetti. Questo vuol dire che le creature dotate di ali possono raggiungere delle altezze abbastanza impressionanti, ma anche loro sono soggette a dei limiti strutturali e fisici. Quindi: quanto in alto possono volare gli insetti?

Il volo è permesso principalmente da tre fattori: densità dell'aria, temperatura e livelli di ossigeno. Più si sale di quota, più l'aria è rarefatta. Poiché sempre meno molecole d'aria possono spingere contro le ali di un uccello o di un insetto, a loro volta volare diventa più difficile. Lo stesso vale per l'ossigeno.

Gli insetti sono stati trovati fino a un'altitudine di circa 6.000 metri. In particolare, è stata trovata solo una termite nel 1961, da una trappola per insetti posta su un aereo Super-Constellation. L'aereo volò per oltre 186.000 km vicino ai 6.000 metri di altitudine e venne catturata solo una termite: a quell'altitudine, quindi, gli insetti non volano.

Un po' più in basso, a circa 5.000 metri, i palloni meteorologici hanno raccolto mosche, effimere e locuste. Nel 2014, invece, Michael Dillon, un ricercatore del Dipartimento di Zoologia e Fisiologia dell'Università del Wyoming, collocò dei bombi in una camera che imitava la bassa pressione dell'aria ad alta quota: le creature, scoprì Dillon, all'interno di questo ambiente simulato erano capaci di volare ad altitudini di circa 9.000 metri, più in alto del Monte Everest.

Tuttavia nel mondo reale è molto improbabile che le api possano volare fino a qui, soprattutto considerando le basse temperature che danneggiano i loro muscoli. A tal proposito, sapete che questo uccello è realmente capace di sorvolare il Monte Everest?