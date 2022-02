Gli altoparlanti del vostro Chromebook fanno un rumore strano? È colpa di ChromeOS

Dopo l’annuncio di ChromeOS Flex per trasformare vecchi PC in Chromebook, Google dovrà affrontare un grattacapo non da poco che impatta buona parte dei Chromebook ora in commercio e già acquistati: da fine gennaio c’è stata una vera e propria pioggia di segnalazioni del crepitio dell’altoparlante.

Come ripreso da Android Police, sul Google Issue Tracker – servizio pensato appositamente per raccogliere tutte le segnalazioni dell’utenza relativamente a bug di servizi e dispositivi firmati Big G – sono piovute segnalazioni relative a un certo crepitio esclusivamente da parte dell’altoparlante destro del Chromebook durante le chiamate nei vari servizi di videoconferenza, la visione di video su YouTube e anche l’ascolto di qualsiasi contenuto audio. Tuttavia, a rendere più misteriosa la natura del problema era la sua manifestazione casuale e a intervalli su Chromebook di qualsiasi produttore e di qualsiasi anno.

Il problema sembrerebbe dovuto, stando alle successive conferme di Google, dai driver audio di ChromeOS aggiornatisi nel corso delle ultime settimane. Ora il grattacapo consisterà nel comprendere quale aggiornamento sia responsabile di questo inconveniente e quali siano le condizioni necessarie affinché si manifesti. Pertanto, se siete possessori di Chromebook e avete notato questo bug non vi resterà altro che attendere pazientemente il rilascio dell’update con il fix del caso.

Intanto giungono buone notizie sullo stesso fronte: ChromeOS a breve potrebbe ottenere il supporto a Steam.