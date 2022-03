Un'altra app sta impedendo l'accesso a Google Play? Lo strano messaggio di Android

Il mondo dei dispositivi Android è talmente sfaccettato che nell'ambito dell'uso quotidiano potrebbero sorgere problematiche di varia natura, in alcuni casi anche un po' "strane". È questo il caso di un messaggio che può comparire a schermo, in cui viene indicato che un'altra app sta impedendo l'accesso a Google Play.

Più precisamente, come potete vedere nello screenshot presente in calce alla notizia, il sistema posiziona nella parte bassa del display un messaggio pop-up che recita: "Sembra che un'altra app stia impedendo l'accesso a Google Play. Disattiva tutte le app che potrebbero bloccare lo schermo e riprova". In questo contesto, chiaramente l'utente potrebbe avere il timore che ci sia qualcosa che non va relativamente al suo dispositivo, anche perché il messaggio potrebbe rimanere per lungo tempo a schermo.

Non basta infatti cambiare app per farlo sparire e nemmeno un riavvio del dispositivo sembra mettere fine alla questione, quindi capite bene che si tratta di una situazione alquanto fastidiosa. Risulta dunque importante spiegarvi come risolvere. Ebbene, tutto sembra essere legato alle app che possono posizionare contenuti sopra altre app. Per intenderci, dovete sapere che software come Facebook Messenger e simili generalmente dispongono di un'autorizzazione di questo tipo, in quanto possono far comparire a schermo, ad esempio, l'icona della bolla per accedere rapidamente alle conversazioni. Quest'ultima può comparire anche sopra ad altre app.

La funzionalità può però potenzialmente comportare la succitata problematica, non solo con Google Play (come abbiamo riscontrato noi e come segnalato anche da alcuni video presenti su YouTube), ma anche con altre applicazioni (come fatto sapere da alcuni utenti, ad esempio, sul forum di Samsung). In ogni caso, la soluzione può essere quella di recarsi nelle impostazioni del dispositivo Android, selezionare la voce "Gestione app", fare tap sulla scritta "Mostra sopra altre app" e disabilitare tutte le autorizzazioni di questo tipo (chiaramente le indicazioni potrebbero variare a seconda del modello a vostra disposizione).

Al netto di questo, potrebbe risultare interessante provare a cancellare cache e dati del Google Play Store, nel caso il problema non venga risolto nel modo precedente. Inoltre, potreste voler provare a disinstallare le app che pensate possano causare questa situazione. In ogni caso, era giusto approfondire la questione, in quanto il messaggio, che è comparso a un buon numero di utenti, è un po' "strano" e potrebbe portare a fraintendimenti.