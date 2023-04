Un'altra azienda sta creando carne di mammut in laboratorio

Vi piacerebbe assaggiare carne di mammut? Purtroppo per tutti i curiosi non si può fare! Una startup che si occupa della creazione di carne coltivata in laboratorio però, chiamata Vow, ha recentemente affermato di aver creato una vera e propria polpetta con materiale genetico dell'antica creatura.

Per quanto ne sappiamo nessuno ha assaggiato la creazione "paleolitica", ma un'altra azienda belga chiamata "Paleo" (tanto per restare in tema) sta sperimentando proteine ​​di mammut e afferma di aver preparato un hamburger a base vegetale con mioglobina di mammut, ovvero la proteina che conferisce alla carne il suo sapore carnoso.

Il gusto sembra essere persino migliore della carne bovina. "Quando invece viene aggiunta la mioglobina, la carne ha un sapore ancora più intenso, più carnoso", ha dichiarato a Insider il CEO e fondatore di Paleo Hermes Sanctorum, confrontando la sostanza con la mioglobina di mucca. "E l'analisi chimica ha confermato che sono presenti più composti aromatici associati alla carne alla griglia che nel caso della mioglobina di mucca."

Attenzione, però. Potrebbe trattarsi di solo e puro marketing. La mioglobina, che ha un sapore metallico a causa degli atomi di ferro, costituisce solo una piccola percentuale del prodotto complessivo. "Il grasso e la caramellizzazione delle proteine ​​sono di solito quello che penso influenzino il sapore della carne", ha affermato a Insider Gregg Rentfrow, professore di Animal and Food Science Extension dell'Università del Kentucky.

Insomma, come vi avevamo riferito qualche tempo fa, in futuro potremo mangiare carne di molte specie.