Altra batosta per X e Elon Musk: calano iscrizioni e utenti attivi, mai così male dal 2011

Mentre Elon Musk e X si scagliano contro lo Stato della California per la sua nuova legge anti-razzismo, pare che il social network nato dalle ceneri di Twitter abbia guai ben più grossi a cui prestare attenzione. Pare infatti che il numero di download dell'app di Twitter sia crollato dopo il rebranding in X.

A riportare la notizia è Business Insider, che spiega che il cambio di nome di Twitter in X non avrebbe affatto beneficiato alla piattaforma. Al contrario, il rebranding avrebbe semplicemente fatto perdere rilevanza a Twitter-X, riducendone i download dagli app store di iOS e Android di una percentuale del 30% circa. Come spiegano i colleghi di GizmoChina, si tratta del peggior dato degli ultimi dieci anni per il social network.

Come se ciò non bastasse, anche la versione web di Twitter viene utilizzata molto meno dall'utenza: il numero di accessi globali nel mese di agosto 2023 è infatti del 10% inferiore rispetto al dato di agosto 2022. Generalmente, Twitter ottiene tra i 15 e i 30 milioni di nuovi utenti mensili, ma i dati più recenti indicano che i nuovi account registrati sulla piattaforma nel mese di agosto 2023 sono stati solo 10 milioni, il dato peggiore registrato dal lontano 2011.

Anche in termini di user retention e di utenti attivi mensili, Twitter non se la passa troppo bene. Le utenze attive giornaliere sono scese da 253 milioni a 249 milioni tra la fine di luglio e quella di agosto 2023, mentre le utenze attive mensili sono scivolate da 398 a 393 milioni: non si tratta certo di dati da crisi nera, ma comunque sembra che il cambio di nome abbia alienato una cospicua fetta di pubblico da Twitter-X.

Pare evidente che un andamento simile non sia affatto stato previsto da Elon Musk e compagnia. Al contrario, il miliardario sudafricano sembra aver puntato tantissimo sul successo di Twitter-X, scommettendo che la piattaforma avrebbe raggiunto un miliardo di utenti attivi su base mensile entro la fine del 2024. Avanti di questo passo, però, gli account attivi sul social potrebbero continuare a diminuire, anziché aumentare a dismisura come previsto dal CEO di Tesla e SpaceX.