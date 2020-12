Altra causa antitrust per Google: accusata di manipolare le ricerche

Dopo le multe che Google ha ricevuto dall’antitrust turco, ora Big G dovrà affrontare negli USA l’ennesima causa intentata da una coalizione di 38 stati nella giornata di ieri, giovedi 17 dicembre 2020. Il gruppo bipartisan di stati ha accusato il colosso di Mountain View di comportamenti anticoncorrenziali come la manipolazione dei risultati di ricerca.

Stando a quanto riportato anche da The Verge, il procuratore generale democratico del Colorado Phil Weiser e il procuratore generale repubblicano del Nebraska Doug Peterson sarebbero convinti che l’azienda abbia progettato il suo motore di ricerca per promuovere maggiormente i prodotti dell’azienda rispetto a quelli dei suoi concorrenti.

Alla luce di questa accusa, secondo un comunicato ufficiale dell’ufficio del procuratore generale di New York Letitia James gli stati intenderebbero chiedere al tribunale di fermare la condotta di Google, ritenuta illegale, e “ripristinare un mercato competitivo”.

Come spiegato da Letitia James, “Google si trova al crocevia di così tante aree della nostra economia digitale e ha usato il suo dominio per schiacciare illegalmente i concorrenti, monitorare quasi ogni aspetto della nostra vita digitale e ottenere profitti per miliardi”.

Non è mancata però la risposta della società, giunta dal direttore della politica economica di Google Adam Cohen: “Sappiamo che il controllo delle grandi aziende è importante e siamo pronti a rispondere alle domande e risolvere i problemi. Ma questa causa cerca di riprogettare la Ricerca in modi che priverebbero gli americani di informazioni utili e danneggerebbero la capacità delle aziende di entrare in contatto direttamente con i clienti. Non vediamo l'ora di portare il caso in tribunale, pur rimanendo concentrati sulla fornitura di un'esperienza di ricerca di alta qualità per i nostri utenti.”

Insomma, la causa punta a diminuire il potere di mercato di Google e a spingere siti e servizi di molti più tipi e aziende; e non è l’unica che in questo periodo sta attanagliando il colosso di Sundar Pichai, dato che anche in Inghilterra una coalizione di aziende del mondo tech e editoriali chiamata Marketers for an Open Web ha chiesto ufficialmente l’intervento delle autorità antitrust inglesi nei confronti di Google in quanto avrebbe sotto controllo accesso, pubblicità e altre funzionalità.

Anche Facebook negli Stati Uniti è attualmente sotto indagine: la FTC (Federal Trade Commission) ha infatti ufficializzato una causa antitrust senza precedenti che potrebbe costringere l’azienda di Mark Zuckerberg a cedere Instagram e WhatsApp.