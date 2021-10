L'altra faccia del data leak di Twitch: gli utenti faranno meno donazioni agli streamer?

Un articolo molto interessante pubblicato da The Conversation, riguardante la fuga di dati di Twitch, si sofferma sui possibili impatti che potrebbero avere i dati emersi in rete, in particolare i guadagni degli streamer.

Al punto tre dell'analisi di The Conversation, infatti, i redattori si soffermano sulle donazioni da parte degli utenti agli streamer.

"L'economia di Twitch si basa sugli spettatori che danno soldi agli streamer. Si tratta principalmente di donazioni (pagamenti una tantum) o abbonamenti (pagamenti mensili). Pertanto, la maggior parte degli streamer guadagna gran parte dei propri soldi tramite molti piccoli pagamenti da fan dedicati" si legge, in riferimento alle donazioni.

Secondo il redattore, nonostante molti fossero a conoscenza che gli streamer potevano guadagnare somme importanti attraverso Twitch, per qualcuno la vera portata del fenomeno potrebbe diventare chiara solo ora. Le prime dozzine di streamer, infatti, secondo il data leak sono in grado di racimolare milioni di Dollari all'anno, ed i fan potrebbero ridurre il loro sostegno a quelli più ricchi in quanto evidentemente potrebbero non aver bisogno delle micro donazioni.

Secondo The Conversation, "su una scala più ampia, gli impatti economici combinati potrebbero essere significativi. Twitch trattiene circa la metà dei pagamenti dell'abbonamento e una parte più piccola delle donazioni, quindi entrate ridotte per gli streamer significano anche entrate ridotte per la piattaforma".

