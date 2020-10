Un'altra devastante minaccia per la salute potrebbe sorgere in futuro

In ambito medico, oltre alla CODIV-19, abbiamo un nemico ancora da sconfiggere: i batteri resistenti agli antibiotici. Secondo il CDC, quasi 3 milioni di americani ogni anno contraggono un'infezione batterica resistente agli antibiotici. Di questi, circa 35.000 muoiono. A livello globale, circa 700.000 persone muoiono ogni anno per questo motivo.

"Le infezioni batteriche incurabili fanno molti danni", afferma Sarah Fortune, professoressa di immunologia e malattie infettive all'Università di Harvard Insider. "Uccidono le persone." L'Organizzazione mondiale della sanità prevede che, ai tassi attuali, circa 10 milioni di persone potrebbero morire ogni anno per infezioni resistenti agli antibiotici entro il 2050.

"La pandemia da COVID-19 - aggiunge Lance Price, direttore e fondatore dell'Antibiotic Resistance Action Center presso la George Washington University - ha rivelato come il nostro 'disfunzionale sistema di sanità pubblica' ci abbia resi vulnerabili ai batteri a lenta diffusione e resistenti agli antibiotici". "Gli Stati Uniti non sono preparati ad affrontare le pandemie batteriche, come dimostrato dalla nostra incapacità di affrontare molte epidemie e pandemie simultanee di batteri multiresistenti che sono attualmente in circolazione".

Un possibile strumento contro questi super organismi è chiamato batteriòfago (o fago), un virus che infetta esclusivamente i batteri. Se si riuscisse a trovare un particolare fago capace di uccidere i batteri da cui una persona è infetta, possiamo utilizzarlo per curare la sua infezione. Un centro, chiamato IPATH, si sta ora preparando per iniziare la prima sperimentazione clinica finanziata dal National Institutes of Health sulla terapia di questi fagi.

Gli esperti sottolineano anche che gli Stati Uniti devono monitorare meglio la diffusione dei superbatteri, sviluppare antibiotici, ricercare la terapia dei fagi, utilizzare gli antibiotici esistenti con maggiore attenzione e investire molto di più nell'affrontare questo problema prima che diventi una crisi più grande.