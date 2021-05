Un'altra nave ha subito un guasto nel canale di Suez

Venerdì 28 maggio, una nave chiamata Maersk Emerald ha avuto problemi al motore vicino a Ismailia, in Egitto, mentre attraversava il Canale di Suez. Questa volta e per fortuna il canale è rimasto aperto e non è stato bloccato, come con il famoso caso della Ever Given che ha fermato per un paio di giorni parte dell'economia mondiale.

La Maersk Emerald è stata rimorchiata in sicurezza per le riparazioni, consentendo ad altre navi di continuare a passare attraverso il Canale di Suez. Dopo alcune ore di "piccoli" problemi, alla fine la nave è stata trasportata via da quattro rimorchiatori e ancorata per le riparazioni senza causare alcun problema alle altre imbarcazioni della zona.

Leth Agencies, che offre servizi di transito nel corso d'acqua artificiale, ha riferito su Twitter che la nave si è arenata al chilometro 98, all'estremità settentrionale del canale, dopo aver riscontrato problemi al motore. La SCA, inoltre, ha dichiarato che la nave stava transitando nell'estremità settentrionale del "nuovo" Canale di Suez, dove ci sono due corsie di traffico, quindi gli impatti dell'incidente sono stati minimi.

Il capo dell'autorità del canale di Suez, Osama Rabea, ha affermato che l'incidente mostra che il corso d'acqua ha una capacità adeguata per gestire tali situazioni, oltre a sottolineare l'importanza di avere due corsie di traffico. Ovviamente il primo avviso della situazione ha portato alla mente i flashback dell'incidente della Ever Given, ma fortunatamente questa spiacevole situazione è stata evitata.