Altra novità in arrivo su Whatsapp: questa volta è interessato lo Stato

A poche settimane dal lancio dell’importante aggiornamento per Whatsapp, che ha introdotto un'ampia gamma di novità all'applicazione di messaggistica istantanea, se ne potrebbero aggiungere anche altre. A scovarle è stato il sempre puntuale blog WABetaInfo.

Nell’ultima versione beta dell’app. infatti, il popolare blog ha scovato una funzione in fase di sviluppo che dovrebbe presto rendere l’esperienza utente di Whatsapp ancora più completa. Ad essere interessato è, questa volta, l’aggiornamento di Stato.

Whatsapp infatti a quanto pare vuole fare in modo che la condivisione di link negli aggiornamenti di Stato mostri anche un’anteprima della pagina, come avviene ad esempio quando si condivide un link sul proprio profilo. Un esempio è mostrato nello screenshot che trovate in calce, condiviso ovviamente da WABetaInfo, che ci fa vedere le differenze tra l’attuale sistema, in cui quando un utente condivide un link nello Stato mostra solo la prima parte dell’indirizzo, e quello nuovo che è correlato da un’anteprima ed i metadati (nome del sito, descrizione, link, immagine).

Questa funzione ovviamente non è ancora attiva, e probabilmente è ancora nelle prime fasi di sviluppo. Nessuna informazione sulla possibile data di lancio.

La scorsa settimana alcune indiscrezioni parlavano dell’imminente arrivo su macOS di un’app dedicata a Whatsapp, da portare direttamente su App Store.