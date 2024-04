Altra svolta storica per l'App Store di Apple: sorridono i videogiocatori

Mentre sono in arrivo altre novità rivoluzionarie con iOS 17.5, i colleghi di 9To5Mac hanno notato un altro aggiornamento per certi versi storico alla policy interna dell’App Store di Apple, che sicuramente farà felici i videogiocatori.

Per la prima volta in assoluto, infatti, Apple ha aperto le porte agli sviluppatori che intendono creare e distribuire emulatori di giochi sul proprio App Store. La notizia è stata confermata dallo stesso colosso di Cupertino in una mail inviata agli sviluppatori: si tratta di una novità importante, dal momento che le linee guida dell’App Store non hanno mai consentito app di emulazione, sebbene in alcuni casi gli sviluppatori siano stati in grado di aggirare il processo di revisione delle app camuffandole e nascondendo gli emulatori al loro interno.

Nelle nuove linee guida si legge che sono consentite “le app di emulazione di console di gioco retrò possono offrire il download di giochi”. Non mancano le limitazioni però: a riguardo Apple avverte che gli sviluppatori sono “responsabili di tutto il software offerto nell’app, inclusa la garanzia che tale software sia conforme a queste Linee guida e a tutte le leggi applicabili”.



Nel frattempo, nelle scorse ore è emersa la notizia che Apple intende tagliare centinaia di posti di lavoro a seguito della cancellazione del progetto Apple Car.

Cuffie Bluetooth, Auricolari Bluetooth 5.3 Wireless,5-7 h per tr è uno dei più venduti oggi su