Altri analisti confermano: adozione di iPhone 8 ed iPhone 8 Plus superiore ad Iphone X

Arrivano altre stime, non certo incoraggianti, per il nuovo iPhone X di Apple, che si aggiungo a quelle di cui vi abbiamo parlato qualche ora fa . Secondo un nuovo rapporto pubblicato da Consumer Intelligence Research Partners (CIRP), i modelli "tradizionali" avrebbero registrato un riscontro maggiore rispetto al nuovo.

CIRP calcola che l'iPhone X avrebbe rappresentato circa il 30 per cento del totale delle vendite fatte registrare dagli iPhone di nuova generazione nei primi tre mesi di disponibilità. Gli iPhone 8 ed iPhone 8 Plus, invece, hanno registrato un riscontro del 40% in termini di vendite.

Gli iPhone 7 ed iPhone 7 Plus continuano ad essere molto popolari (complici anche i prezzi inferiori), ed avrebbero pesato per circa un quinto del totale, o per meglio dire il 20 per cento. Apple li sta continuando a vendere regolarmente anche attraverso i propri canali ufficiali.

Ovviamente questi dati non sono da considerarsi come ufficiali, e sono calcolati su alcune analisi di vendita al dettaglio effettuate dagli analisti, e rappresentano delle semplici stime in quanto Apple i numeri sulle unità distribuite li rilascia come sempre nel corso delle conference call tenute per alla fine di ogni trimestre. E' però altrettanto interessante notare che l'iPhone 8 ed iPhone 8 Plus sono risultati essere molto più popolari rispetto all'ultimo arrivato di casa Apple.

CIRP osserva però che i dati non deluderanno la compagnia di Cupertino, dal momento che l'iPhone X ha introdotto molte novità, e proprio per questo motivo l'adozione potrebbe risultare più lenta rispetto agli altri.

Altri analisti suggeriscono che Apple ha spostato circa 35 milioni di iPhone X, 10 milioni in meno rispetto alle aspettative, il tutto a causa del prezzo elevato e "la mancanza di novità interessanti".