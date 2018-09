Altro colpo per DAZN: trasmetterà tutte le partite di Serie D dell'SSC Bari

Non solo Serie A, Serie B, UFC e gli altri sport, DAZN continua a fare incetta di diritti sportivi. La piattaforma di Perform ha annunciato oggi di aver siglato un accordo con l'SSC Bari per la trasmissione di tutte le partite disputate dalla squadra pugliese nel campionato di Serie D nel girone I.

Si parte già da domani 23 Settembre alle ore 15:00, quando la squadra esordirà affronterà al San Nicola la Sancataldese. Le partite saranno trasmesse sia in diretta che on demand, in esclusiva sulla piattaforma.

Soddisfatta la EVP Revenue di DAZN Italia, Veronica Diquattro, che in un comunicato stampa ha affermato di essere contenta per "questo accordo che ci permetterà di essere al fianco della squadra e dei suoi tifosi all’inizio di questo percorso di rinascita Bari, con il suo San Nicola, è una delle piazze calcistiche più importanti del sud Italia, che negli anni ha regalato molte emozioni ai propri numerosi e appassionati tifosi".

Dello stesso avviso anche il presidente della squadra, Luigi De Laurenntiis: "la presenza di oltre 600 tifosi durante la trasferta a Messina e la media di oltre 1000 abbonamenti sottoscritti al giorno, in un campionato di Serie D, confermano le nostre aspettative: Bari è una piazza dall’enorme potenziale che merita la massima attenzione mediatica. Avere al nostro fianco DAZN sarà fondamentale in questo percorso di rinascita e rilancio di una delle più importanti realtà calcistiche del sud Italia, e non solo dal punto di vista dell’immagine e della comunicazione. Dare la possibilità a chi vive fuori dalla Puglia e a chi non può seguirci in trasferta di vedere le partite in TV è un ulteriore tassello in una strategia di comunicazione e marketing più ampia che mette i tifosi al centro del nostro progetto".