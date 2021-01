Altroconsumo contro Apple per gli iPhone rallentati: class action da 60 milioni di Euro

Il caso dei rallentamenti degli iPhone da parte di Apple è finito anche sotto la lente di Altroconsumo, che ha annunciato oggi di aver dato il via ad una class action contro il colosso di Cupertino presso il Tribunale di Milano.

In un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, Altroconsumo spiega di aver chiesto un "risarcimento di 60 milioni di euro, per tutti i consumatori italiani ingannati dalle pratiche di obsolescenza programmata riconosciute anche dalle autorità italiane".

Nello specifico, la class action è indirizzata ai consumatori proprietari di iPhone 6, 6 Plus, 6S e 6S Plus, che rappresentano oltre 1 milione di unità vendute in Italia tra il 2024 ed il 2020.

"Il risarcimento richiesto corrisponde alla cifra pagata dai consumatori per la sostituzione della batteria del dispositivo, che oscilla fra i 29€ e gli 89€ (con una media di circa 60 euro per consumatore), a seconda che abbiano beneficiato o meno del prezzo promozionale offerto durante la campagna di sostituzione delle batterie realizzata dall’azienda" si legge nella comunicazione che cita quanto avvenuto negli Stati Uniti, dove a seguito di una class action da 500 milioni di Dollari Apple ha accettato di pagare 113 milioni di Dollari per porre fine alle accuse mosse in 33 stati americani.