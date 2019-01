Altroconsumo incorona Vodafone: è il miglior operatore. Iliad il peggiore

Nuovo studio sulla qualità degli operatori italiani, dopo quello pubblicato da OpenSignal. Fondamentalmente i risultati sono quasi gli stessi, perchè nel rapporto pubblicato da Altroconsumo Vodafone viene incoronato migliore operatore del nostro paese.

Come vi mostriamo nell'infografica presente in calce, l'operatore rosso stacca con più di 2.000 punti Tim, grazie ad una velocità media di download di 27,7 Mbps, di upload di 10,1 Mbps e con una percentuale del 73% per le pagine web aperte in meno di 3 secondi, e del 72% dei video aperti in meno di cinque secondi.

I test, che tengono conto dei dati raccolti in tutte le regione del nostro paese, sono stati effettuati tramite l'applicazione proprietaria di Altroconsumo "CheBanda", che può essere liberamente scaricata da App Store di iOS e Play Store di Android ed attribuisce ad ogni elemento da analizzare un punteggio sulla base delle performance registrate. Fondamentalmente si tratta di una sorta di sistema di benchmarking, ma indirizzato alle reti.

All'ultimo posto nella classifica si piazza Iliad che con 7.132 punti è il peggior operatore tra i big 4 analizzati, ma non molto distante dai 7.823 punti di Wind Tre. Per la compagnia di Benedetto Levi pesa la copertura non capillare a livello degli altri tre, ma comunque giustificata dal fatto che non è presente da nemmeno un anno sul territorio italiano, ed una velocità di download media di soli 10,3 mbps, contro i 5,7 mbps di upload.