Niente Always-On e ProMotion su iPhone 15 e Plus: resteranno esclusiva di Pro e Pro Max

A poche ore da quella che potrebbe essere la prima foto reale dei pannelli di iPhone 15, dal blog coreano Naver il popolare leaker yeux1122 è tornato a parlare della nuova gamma di smartphone che Apple dovrebbe presentare in autunno.

A quanto pare, i modelli standard della serie (ovvero iPhone 15 ed iPhone 15 Plus) non saranno dotati di display LTPO e mancheranno sia dell’always on che del ProMotion.

Anche nel 2023, evidentemente, Apple terrà le due funzioni esclusive sui top di gamma come avvenuto nel 2022 quando sia iPhone 14 Pro che Pro Max hanno sfoggiato il sistema ProMotion in grado di ridurre il consumo energetico del pannello riducendo la frequenza di aggiornamento fino ad 1Hz e ad un massimo di 120Hz ed adattandola a seconda delle esigenze e dei contenuti mostrati.

“Si dice che Apple abbia già preso accordi per la fornitura dei display della serie iPhone 15 e presto definirà i dettagli e si preparerà per la produzione di massa. Ciò che viene confermato qui è che solo la serie Pro avrà una specifica che supporta la frequenza di aggiornamento LTPO 120”” si legge nel rapporto che, di fatto conferma che nemmeno la funzionalità always on sarà disponibile sui due modelli di base.

Altri rumor emersi nelle scorse ore hanno riferito che iPhone 15 potrebbe dire addio ad uno storico elemento distintivo, ovvero lo stick per mettere in mute lo smartphone.